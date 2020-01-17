Ağrı'da 183 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 183 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda İran plakalı bir tırda 183 kilo eroin ele geçirildi.

Ağrı'da 183 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda İran plakalı bir tırda 183 kilo eroin ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce Ağrı il güzergahını kullanarak uyuşturucu madde nakleden suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Şeker Kavşağı Uygulama noktasında uluslararası yük taşımacılığı yapan İran plakalı tır narkotik ekiplerince durdurulmuş, narkotik madde arama köpeği Cesar'ın tırın dorsesine yoğun tepki vermesi üzerine yapılan aramada 362 paket halinde 183 kilo eroin maddesi ele geçirilmiştir. İran uyruklu tır sürücüsü adli mercilere sevk edilmesi neticesinde tutuklanmış olup, uyuşturucu madde naklinde kullanılan İran plakalı tıra ise el konulmuştur.

İl Emniyet Müdürlüğümüzün uyuşturucuya karşı vermiş oldukları mücadelede; narkotik köpeği Cesar, 2019 yılında da farklı zamanlarda icra edilen operasyonlarda 325 kilo eroin yakalanmasını sağlamış olup, zehir tacirlerinin korkulu rüyası olmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Ramazan Demir/İHA)

İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:15 Kaynak: İHA
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