Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı

10.03.2022 13:12

Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 197 kaçak göçmen yakalandı.

Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 197 kaçak göçmen yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma sonrasında Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrolleri ve bazı evlere gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 197 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı ile ilgisi olduğu tespit edilen 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı
Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı
Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı
Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı

YORUMLAR
500
Ağrı'da yasa dışı yollarla yurda giren 197 düzensiz göçmen yakalandı Ağrı'da yasa dışı yollarla yurda giren 197 düzensiz göçmen yakalandı Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Doğubeyazıt, Göçmen, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:18 Ordu'da balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı 800 liradan satışa çıkarıldı
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna kameralara oynuyor, görüşmek için görüşüyor, çözüm odaklı değil!
13:02 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'nın yapabileceği şey topraklarımızdan çekilmektir!
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:54:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement