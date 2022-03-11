Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı

11.03.2022 00:58
Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 197 kaçak göçmen yakalandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 197 kaçak göçmen yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma sonrasında Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrolleri ve bazı evlere gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 197 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı ile ilgisi olduğu tespit edilen 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - AĞRI

YORUMLAR
500
Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı Ağrı'da yasa dışı yollarla yurda giren 197 düzensiz göçmen yakalandı Ağrı'da yasa dışı yollarla yurda giren 197 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Doğubeyazıt, Göçmen, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
00:45 48 yaşındaki adam, cami çıkışı zihinsel engelli genç tarafından öldürüldü
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapması takdir topladı
00:23 Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil
00:19 Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor
00:11 Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti
23:46 Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif
23:38 Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf: Sivil alanları vurduk
23:29 Barcelona-Galatasaray maçı başladı, spiker Ertem Şener sosyal medyayı salladı
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 01:07:38. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement