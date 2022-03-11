Ağrı'da 197 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 197 kaçak göçmen yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma sonrasında Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrolleri ve bazı evlere gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 197 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı ile ilgisi olduğu tespit edilen 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - AĞRI