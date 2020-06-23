Ağrı'da 2 caddede maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Ağrı'da 2 caddede maske takma zorunluluğu getirildi

Ağrı'da 2 caddede maske takma zorunluluğu getirildiAĞRI Valisi Osman Varol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Cumhuriyet ve Eski Van Caddelerinde maske takmayı zorunlu hale getirdi.

Ağrı'da 2 caddede maske takma zorunluluğu getirildi

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AĞRI Valisi Osman Varol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Cumhuriyet ve Eski Van Caddelerinde maske takmayı zorunlu hale getirdi. Karar sonrası vatandaşların maske takma kuralına uydukları gözlendi. Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, merkez ilçe Cumhuriyet Caddesi ve Eski Van caddesinde bulunan esnaf ve vatandaşlara 23 Haziran 2020 tarihinden itibaren maske takma zorunluluğu getirilmesine karar vermiştir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; Oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

'Vatandaşlar karara uydu'

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı sonrası Eski Van ve Cumhuriyet Caddelerinde vatandaşların kurala uydukları gözlendi. Öte yandan caddelerin giriş ve çıkışlarında polis araçlarından yaptıkları anonslarla vatandaşları maske takmaları konusunda uyaran ekipler, caddelere maskesiz giriş yapmak isteyen vatandaşlara ise izin vermedi.

'Geç alınmış bir karar'

Eski Van Caddesi esnafından Harun Özer, alınan karardan menun olduklarını dile getirerek: "Bence Ağrı'da maske takma zorunluluğunun daha önceden alınmalıydı. İnsanlarımız bu konuda biraz bana bir şey olmaz havasındaydı. O yüzden bu karar çok iyi oldu. Müşterilerimiz bugün itibari ile maske kullanıyor. İçeriye maske ile alıyoruz. Ama dışarıda hala kurala uymayan var" dedi.

Esnaf Mehmet Aslan ise hastalıkla henüz karşılaşmadıklarını ancak alınan kararın sağlık açısından önemli olduğunu ve olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da 2 caddede maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

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