Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 2 Evde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Ağrı'da 2 Evde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

37 dakika önce

AĞRI'nın Hamur ilçesinde 2 evde mayın ve bomba köpekleriyle yapılan aramada 2 adet Kalaşnikof tüfek ve bu tüfeklere ait fişekler ele geçirildi.

Ağrı'da 2 Evde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
AĞRI'nın Hamur ilçesinde 2 evde mayın ve bomba köpekleriyle yapılan aramada 2 adet  Kalaşnikof tüfek ve bu tüfeklere ait fişekler ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Ağrı'nun Hamur ilçesinde 2 şüpheliye ait evlere dün mayın ve bomba arama köpeklerinin de katılımıyla operasyon yapıldığı bildirildi. Açıklamada, evlerde yapılan aramada adet 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 4 adet şarjör ve 148 adet 7,62 mm çapında fişek ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildiği, gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusunun devam ettiği kaydedildi.

- Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:34 Kaynak: DHA

Hamur, Ağrı, Güncel
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