Ağrı'da 2 Evde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
1 saat önce
Ağrı'nın Hamur ilçesinde, 2 uzun namlulu tüfek, bir kurusıkı tabanca ve 4 şarjör ile mühimmat ele geçirildi.
Ağrı
'nın Hamur
ilçesinde, 2 uzun namlulu tüfek, bir kurusıkı tabanca ve 4 şarjör ile mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde Hamur'da 2 eve operasyon düzenlendiği belirtildi.
Ekiplerin, mayın ve bomba arama köpeklerinin katılımıyla adreslerde arama yaptığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Evlerdeki aramalarda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 4 şarjör, 7,62 milimetre çapında 148 fişek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:48 Kaynak: AA
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