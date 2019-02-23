Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 2 Evde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Ağrı'da 2 Evde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

1 saat önce

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, 2 uzun namlulu tüfek, bir kurusıkı tabanca ve 4 şarjör ile mühimmat ele geçirildi.

Ağrı'da 2 Evde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Ağrı'nın Hamur ilçesinde, 2 uzun namlulu tüfek, bir kurusıkı tabanca ve 4 şarjör ile mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde Hamur'da 2 eve operasyon düzenlendiği belirtildi.

Ekiplerin, mayın ve bomba arama köpeklerinin katılımıyla adreslerde arama yaptığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Evlerdeki aramalarda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 4 şarjör, 7,62 milimetre çapında 148 fişek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:48 Kaynak: AA

Hamur, Ağrı, Güncel
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