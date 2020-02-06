Ağrı'da 2 hasta kar nedeniyle 4 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki evlerinde rahatsızlanan biri 7 diğeri 71 yaşında 2 hasta, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Doğubayazıt ilçesine 55 kilometre uzaklıktaki Sarıbıyık köyünde yaşayan Zarife Kılıç (71) ile Yusuf Yıldız (7) evinde rahatsızlandı.

Tansiyon ve şeker hastası Kılıç ile yüksek ateş şikayeti olan Yıldız'ın ailesi ve köylüler, durumu önce köy muhtarı Filit Kılıç'a ardından da 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastaların bulunduğu köye gelmeye çalışan sağlık ekipleri, söz konusu yolun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapalı olması nedeniyle Doğubayazıt Özel İdare ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye iş makineleriyle gelen ekipler, 4 saatlik çalışmanın ardından Kılıç ve Yıldız'ın yaşadığı Sarıbıyık köyüne ulaştı.

Daha sonra Kılıç ve Yıldız'ı evlerinden alan sağlık ekipleri, hastaları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan iki hastanın da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sarıbıyık Köyü Muhtarı Filit Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde son bir haftadır tipinin etkili olduğunu belirterek, "Köyümüzde tansiyon ve şeker hastası olan yaşlı teyzemiz ile yüksek ateşi olan bir çocuğumuz için 112 ile ilçe özel idaresi ekiplerinden yardım istedik. Sağ olsunlar 4 saat boyunca çalışıp, şiddetli tipiye rağmen yolumuzu açtılar ve hastalarımızı ambulansla hastaneye götürdüler." diye konuştu.