Ağrı'da 2 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika

Ağrı'da 2 ilçede eğitime kar engeli
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Ağrı'nın Hamur ve Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:20 Kaynak: AA
Ağrı'nın Hamur ve Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.
Hamur ve Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamalara göre, kar yağışı sonrası köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Şubat Pazartesi ara verildiği kaydedildi.
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