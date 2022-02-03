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2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı

03.02.2022 17:41

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca, 29 Ocak'ta ilçede 2 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili açılan soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde arama yapan ekipler, 2 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda mermi ve olayda kullanıldığı değerlendirilen sopa ve bıçaklar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 8'i hastanedeki sağlık kontrolünden sonra sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin aranması bulunan firari 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı
2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı
2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı
2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı
2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı
2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı
2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı

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Hisarcık, Gözaltı, Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı - Son Dakika


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