Ağrı'da 2 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Ağrı'da 2 köy karantinaya alındı
6 saat önce
AĞRI'nın Hamur ilçesine bağlı Alakoyun ve Danakıran köyleri koronavirüs vakası görülmesi üzerine karantinaya alındı.
AĞRI'nın Hamur ilçesine bağlı Alakoyun ve Danakıran köyleri koronavirüs vakası görülmesi üzerine karantinaya alındı.
Alakoyun köyünde yaşayan bir kişinin Ağrı Devlet Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Ağrı Valiliği, temas olma ihtimaline karşı Alakoyun ve Danakıran köylerinde karantina uygulanmasına karar verdi. Karar doğrultusunda 2 köye, giriş-çıkışlar yasaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:31 Kaynak: DHA
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