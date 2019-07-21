Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Ağrı'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Ağrı'da icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Ağrı'da icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ağrı bölgesinde hava destekli operasyonların icra edildiği belirtildi.
Operasyonda, 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:38 Kaynak: AA
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