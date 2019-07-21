Ağrı'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Ağrı'da icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:38 Kaynak: AA
'da icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan açıklamada, Ağrı bölgesinde hava destekli operasyonların icra edildiği belirtildi.
Operasyonda, 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
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