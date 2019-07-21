Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Ağrı'da devam eden terör operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Ağrı'da devam eden terör operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Ağrı Dağı bölgesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi. Söz konusu 2 terörist mensubu bugün sabah saatlerinde icra edilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi. Bölgede teröre yönelik operasyonlara aralıksız olarak devam edildiği belirtildi. - AĞRI
Jandarma, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:13 Kaynak: İHA
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