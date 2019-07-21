Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Ağrı'da devam eden terör operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:13 Kaynak: İHA
'da devam eden terör operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Ağrı Dağı
bölgesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi. Söz konusu 2 terörist mensubu bugün sabah saatlerinde icra edilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi. Bölgede teröre yönelik operasyonlara aralıksız olarak devam edildiği belirtildi. - AĞRI
Son dakika! Bingöl'de hava destekli operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi Uşak'ta 'Amerikan rüyası'nın sembolü 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi Deniz kıyısında vahşice öldürülmüş erkek cesedi bulundu Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı