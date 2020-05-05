Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt'ta teröristler eyleme fırsat bulamadan etkisiz hale getirildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazırlanmış 2 adet roketatar ve mühimmat ele geçirildi" denildi.Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği de bildirildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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