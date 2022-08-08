Ağrı'da 20 yıllık altyapı sorunu çözüldü - Son Dakika
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Ağrı'da 20 yıllık altyapı sorunu çözüldü

08.08.2022 13:57

Ağrı'da 20 yıllık altyapı sorunu çözüldüAĞRI Ağrı kent merkezi 100. yıl mahallesinde bulunan bazı sokaklarda altyapı sorunu Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı ile çalışmalara başlayan ekipler tarafından son buldu.

Ağrı'da 20 yıllık altyapı sorunu çözüldü

AĞRI Ağrı kent merkezi 100. yıl mahallesinde bulunan bazı sokaklarda altyapı sorunu Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı ile çalışmalara başlayan ekipler tarafından son buldu.

Ağrı'da 100. Yıl Mahallesi 1273 ve 1277 sokaklarında 20 yıldır çözülmeyen, iş makinelerinin uğramadığı yerde Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatları ile Ağrı Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yoğun çalışması sonucunda vatandaşların altyapı sorunu çözüldü. Ağrı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu gündem itibaren sürekli saha çalışmalarının içerisinde yer alan Başkan Savcı Sayan, kent merkezinde iş makinelerinin girmediği sokak adeta bırakmadı.

Devam eden asfalt çalışmalarından son derece memnun olduğunu belirten mahalle sakinleri, "Yıllardır buralara kimse el atmadı. Mahallemizin bir yanında altyapı çalışması, bir yanında asfalt çalışması diğer bir yanında park bahçeler, temizlik. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a ve tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da 20 yıllık altyapı sorunu çözüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da 20 yıllık altyapı sorunu çözüldü - Son Dakika
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