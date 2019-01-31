Ağrı'da "2023 Eğitim Vizyonu Veli Bilgilendirme" Seminerleri

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, her kademeye özel olarak düzenlenen"2023 Eğitim Vizyonu Veli Bilgilendirme" seminerleri il genelinde 75 okulun ev sahipliğinde yapıldı. Okullarda yapılan seminerlerde 4 bin 11 veliye "2023 Eğitim Vizyonu" anlatıldı. Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Eğitimde aile katılımını destekleyen çalışmaları oldukça önemsiyoruz ve eğitimin her kademesinde ebeveynlerin ilgilerini dinamik tutmak için çalışıyoruz. 2023 Eğitim Vizyonunun hayata geçmesinde de vazgeçilmez paydaşımız olan ebeveynler, içeriği müdürlüğümüzce hazırlanan tanıtım toplantılarına katılmıştır. 75 okulun ev sahipliğini yaptığı toplantılar ile 4011 veliye ulaşılmıştır. İlimizde 2023 Eğitim Vizyonunun tanıtımları devam edecektir"dedi.