Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "2023 Yılı Türkiye Eğitim Vizyon Belgesi" Konferansı

Ağrı'da "2023 Yılı Türkiye Eğitim Vizyon Belgesi" Konferansı

4 saat önce

Ağrı'nın Tutak ilçesinde "2023 Yılı Türkiye Eğitim Vizyon Belgesi" ve "Uygulanmakta Olan Müfredat Programının İşleniş Şeklinin Anlatılması" konulu konferans devam ediyor.

Ağrı'da
Ağrı'nın Tutak ilçesinde "2023 Yılı Türkiye Eğitim Vizyon Belgesi" ve "Uygulanmakta Olan Müfredat Programının İşleniş Şeklinin Anlatılması" konulu konferans devam ediyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sözleşmeli aday öğretmenlere yönelik il genelinde başlatılan ve Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır tarafından "2023 Yılı Türkiye Eğitim Vizyon Belgesi" ve "Uygulanmakta Olan Müfredat Programının İşleniş Şeklinin Anlatılması" konulu konferans Tutak ilçesinde devam ediyor.

Tutak ilçesindeki konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Karaoğlan, şube müdürleri, okul yöneticileri ve sözleşmeli aday öğretmenler katıldı.

Eğitimci Yazar Tanışır'ın, 2005 yılında Ağrı ilinde okuyan çocukların iklim şartlarından dolayı çekmiş oldukları sıkıntıları dile getirerek yazdığı "Ben Buradayım" şiiri, Tutak Hacı Yusuf Köyü İlkokulu 2. sınıf öğrencileri tarafından okundu. Konferans sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,"Hizmet içi eğitim çalışmalarımız aralıksız devam edecek ve ilimizde eğitimin niteliğini hep birlikte arttıracağız"dedi.

Eğitimci Yazar Tanışır'a Hacı Yusuf Köyü İlkokul öğrencileri tarafından çiçek takdim edildi. Eğitimci Yazar Tanışır ise kendisine takdim edilen çiçeği, konferansı ilgiyle izleyen, öğretmenlik anılarını hatırlatan ve eski okul müdürü olan Ahmet Yalçınkaya'ya verdi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:55 Kaynak: İHA

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