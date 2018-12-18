Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "2023 Yılı Türkiye Eğitim Vizyon Belgesi" Konferansı

Ağrı'da "2023 Yılı Türkiye Eğitim Vizyon Belgesi" Konferansı

1 saat önce

Ağrı'nın Tutak ilçesinde "2023 Yılı Türkiye Eğitim Vizyon Belgesi" ve "Uygulanmakta Olan Müfredat Programının İşleniş Şeklinin Anlatılması" konulu konferans veriliyor.

Ağrı'da
Ağrı'nın Tutak ilçesinde "2023 Yılı Türkiye Eğitim Vizyon Belgesi" ve "Uygulanmakta Olan Müfredat Programının İşleniş Şeklinin Anlatılması" konulu konferans veriliyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sözleşmeli aday öğretmenlere yönelik il genelinde başlatılan ve Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır tarafından verilen konferans, Tutak ilçesinde devam ediyor.

İlçesindeki konferansa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, hizmet içi eğitim çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek, ilde eğitimin niteliğini hep birlikte arttıracaklarını söyledi.

Eğitimci Yazar Tanışır da, 2005 yılında Ağrı'da okuyan çocukların iklim şartlarından dolayı çekmiş oldukları sıkıntıları dile getirdi.

"Ben Buradayım" şiirinin Tutak Hacı Yusuf Köyü ilkokulu 2. sınıf öğrencileri tarafından okunmasının ardından Tanışır'a öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi.

Konferansa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Karaoğlan, şube müdürleri, okul yöneticileri ve aday öğretmenler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:27 Kaynak: AA

Tutak, Türkiye, Ağrı, Güncel
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