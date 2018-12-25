Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "2023 Yılı Türkiye Eğitim Vizyon Belgesi" Konferansı

Ağrı'da "2023 Yılı Türkiye Eğitim Vizyon Belgesi" Konferansı

10 dakika önce

 Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde "2023 Yılı Türkiye Eğitim Vizyon Belgesi" ve "Uygulanmakta Olan Müfredat Programının İşleniş Şeklinin Anlatılması" konulu konferans veriliyor.

Ağrı'da
 Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde "2023 Yılı Türkiye Eğitim Vizyon Belgesi" ve "Uygulanmakta Olan Müfredat Programının İşleniş Şeklinin Anlatılması" konulu konferans veriliyor.

Eleşkirt Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonunda sözleşmeli aday öğretmenlere yönelik eğitimci yazar Ferzende Tanışır tarafından konferans verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yaptığı açıklamada, hizmet içi eğitim çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

İlde eğitimin niteliğini hep birlikte arttıracaklarını aktaran Tekin, özellikle öğretmenler ve okul müdürlerine bu konuda çok büyük iş düştüğünü söyledi.

Program, Tanışır'ın uygulanmakta olan müfredat ve programın işlenişi hakkında bilgiler vermesiyle son buldu.

Program sonunda ilçeye yeni atanan ve en uzak köyde görev yapan bazı öğretmenlere çiçek takdim edildi.

Konferansa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol İsen, şube müdürleri, okul yöneticileri ve aday öğretmenler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:18 Kaynak: AA

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