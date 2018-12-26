Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 21 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Ağrı'da 21 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Ağrı'da kar yağışı ve fırtınanın ardından il genelinde yolu ulaşıma kapanan 21 köy için ekipler yol açma çalışması başlattı.

Ağrı'da 21 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Ağrı'da kar yağışı ve fırtınanın ardından il genelinde yolu ulaşıma kapanan 21 köy için ekipler yol açma çalışması başlattı.

Ağrı'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde bazı yerleşim yerlerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, Patnos, Taşlıçay, Hamur ve Diyadin ilçelerinde 21 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Yolu kapalı olan köyler için ekipler tarafından çalışma başlatıldığı ve kısa süre içerisinde yolların açılacağı bildirildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:26 Kaynak: İHA

Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı

Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek Bahçeli, Hulusi Akar'a Arşivinden Çıkardığı Fotoğrafla Destek Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 12:13:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 21 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]