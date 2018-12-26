Ağrı'da 21 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Ağrı'da kar yağışı ve fırtınanın ardından il genelinde yolu ulaşıma kapanan 21 köy için ekipler yol açma çalışması başlattı.

Ağrı'da kar yağışı ve fırtınanın ardından il genelinde yolu ulaşıma kapanan 21 köy için ekipler yol açma çalışması başlattı.



Ağrı'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde bazı yerleşim yerlerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, Patnos, Taşlıçay, Hamur ve Diyadin ilçelerinde 21 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Yolu kapalı olan köyler için ekipler tarafından çalışma başlatıldığı ve kısa süre içerisinde yolların açılacağı bildirildi. - AĞRI

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi

DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı

Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek

Bahçeli, Hulusi Akar'a Arşivinden Çıkardığı Fotoğrafla Destek Verdi