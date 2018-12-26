Ağrı'da 21 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Ağrı'da kar yağışı ve fırtınanın ardından il genelinde yolu ulaşıma kapanan 21 köy için ekipler yol açma çalışması başlattı.
Ağrı'da kar yağışı ve fırtınanın ardından il genelinde yolu ulaşıma kapanan 21 köy için ekipler yol açma çalışması başlattı.
Ağrı'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde bazı yerleşim yerlerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, Patnos, Taşlıçay, Hamur ve Diyadin ilçelerinde 21 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Yolu kapalı olan köyler için ekipler tarafından çalışma başlatıldığı ve kısa süre içerisinde yolların açılacağı bildirildi. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:26 Kaynak: İHA
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