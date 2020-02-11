Ağrı'da 22 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da 22 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Ağrı'da 22 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Ağrı'da düzenlenen 2 operasyonda 22 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı'da 22 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Ağrı'da düzenlenen 2 operasyonda 22 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede il merkezindeki çevre yolunda durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kamyonette, yağ makinesine gizlenmiş ve piyasa değeri 80 bin lira olan 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Doğubayazıt ilçesindeki bir başka operasyonda ise bir araçta 160 bin lira değerinde 16 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el koyan güvenlik güçleri, 2 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.

Kaçakçılıkla Mücadele, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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