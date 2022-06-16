Edinilen bilgiye göre, 2 İran uyruklu şahsın Van 'ın Çaldıran ilçesinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şüpheliler takibe alındı. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden bahse konu işyerinde yapılan aramada yatağın altına gizlenmiş siyah valiz içerisinde 26 paket halinde toplamda 25 kilo 704 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu P.S. ve A.N. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama iddiasıyla adli işlem başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Doğubeyazıt, İran, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ağrı'da 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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