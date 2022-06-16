Ağrı'da 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi

16.06.2022 10:35
Ağrı'da 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin müşterek çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonda 25 kilo 704 gram gelen metamfetamin ele geçirilirken, İran uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin müşterek çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonda 25 kilo 704 gram gelen metamfetamin ele geçirilirken, İran uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 2 İran uyruklu şahsın Van'ın Çaldıran ilçesinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şüpheliler takibe alındı. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden bahse konu işyerinde yapılan aramada yatağın altına gizlenmiş siyah valiz içerisinde 26 paket halinde toplamda 25 kilo 704 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu P.S. ve A.N. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama iddiasıyla adli işlem başlatıldı. - AĞRI

YORUMLAR
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Pano kilitlerinin kırılması ve çalınması bölgede tehdit oluşturuyor Pano kilitlerinin kırılması ve çalınması bölgede tehdit oluşturuyor Kamera ve sismik sensörlerle denetlenen İran sınırında kuş uçurtulmuyor Kamera ve sismik sensörlerle denetlenen İran sınırında kuş uçurtulmuyor
Kaynak: İHA

Doğubeyazıt, İran, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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