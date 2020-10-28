Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
28.10.2020 14:01
Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 97. yıl dönümüne binaen çelenk sunma töreni düzenlendi.
Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 97. yıl dönümüne binaen çelenk sunma töreni düzenlendi.
Ağrı Abide Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Düzenlenen çelenk sunma törenine, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkan Vekili Metin Karadoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve protokol üyeleri katıldı. - AĞRI
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