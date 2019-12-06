Ağrı'da 3.5 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
AĞRI'nın Tutak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:51 Kaynak: DHA
AĞRI'nın Tutak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.54'te, merkez üssü Ağrı'nın Tutak ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 9,37 kilometre olan sarsıntı, ilçede hissedilmedi.
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