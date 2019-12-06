Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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Ağrı'da 3.5 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

AĞRI'nın Tutak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ağrı'da 3.5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

AĞRI'nın Tutak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.54'te, merkez üssü Ağrı'nın Tutak ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 9,37 kilometre olan sarsıntı, ilçede hissedilmedi.


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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:51 Kaynak: DHA
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