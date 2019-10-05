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Ağrı'da 3. Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı

29 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen 3. Ahmed-i Hani Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı.

Ağrı'da 3. Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen 3. Ahmed-i Hani Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı.

Ağrı Valiliği, Doğubayazıt Kaymakamlığı, Doğubayazıt Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin iş birliğiyle düzenlenen festival, Ahmed-i Hani'nin Türbesi'nin bulunduğu alanda mevlit okutulmasıyla başladı. Okutulan Mevlid-i Şerif ve öğle namazının kılınmasının festivale katılan yüzlerce kişi, Ahmed-i Hani'yi anmak için türbe önünden etkinliklerin yapılacağı İshak Paşa Sarayı'na kadar yürüdü.

İshak Paşa Sarayı avlusunda düzenlenen Festivalin açılış programında konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ahmed-i Hani'nin örnek alınması gereken bir şahsiyet olduğunu ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir değer olduğunu söyledi. Elban, "Biz bugün nesillerimizi, yavrularımızı bu şekilde yetiştirmeliyiz. Yani salt okuduğu okuldaki dersiyle, salt dini ilimlerle ya da salt sanatla uğraştırmak o çocuğumuzun hakkıyla yetişmesi anlamına gelmiyor. Onun için biz de onları tıpkı zirve şahsiyeti olmuş Ahmed-i Hani gibi çok yönlü yetiştirmek zorundayız. Nesillerin Ahmed-i Hani'yi örnek alarak yetişmesi bölgeye huzur getirecektir. Eğer onu örnek alan çok yönlü yetişmiş nesillerimiz olursa, bu toprakların erozyona uğramış ruhu da Ahmed-i Hani dönemindeki gibi onun kaleminden damlayan güzel mürekkebi her tarafa damla damla yayılır ve o gelişmiş kültür ortamında yetişen çok yönlü insanlarımızla da öyle bir iklim oluşur ki, şehirdeki o irfan iklimi, güzel ahlak iklimi herkesi sarar" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından festival, Vali Elban ve beraberindekilerin, sarayın avlusunda açılan "Bir Zaman Selçuklu" sergisi ile kültür ve sanat çalışmalarının bulunduğu stantları gezmeleri ile devam etti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival yarında devam edecek.

(Ramazan Demir/İHA)

Doğubeyazıt, Ağrı, Hani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:25 Kaynak: İHA
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