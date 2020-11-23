3 bin 500 nüfuslu belde sağlıklı içme suyuna kavuşuyor - Son Dakika

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki 3 bin 500 nüfuslu Dedeli Beldesi'nin su sıkıntısının giderilmesi için belediye görevlilerince çalışma yürütülüyor. Dedeli Belde Belediyesi görevlileri, 3 bin 500 kişinin yaşadığı beldenin su ihtiyacını gidermek için yaklaşık bir ay önce çalışma başlattı. Belediye görevlilerince bu çerçevede, Taht yaylasında bulunan su kaynaklarından beldedeki su deposuna içme suyu getirilmesi için 18 kilometreden oluşan ana su hattında çalışma yapılıyor. Ekipler iş makineleriyle su hattını kazarak hatta kullanılacak su borularını döşeme işlemini sürdürüyor. Dedeli Belde Belediye Başkanı Reşit Kıvanç, çalışmanın yapıldığı alanlarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Kıvanç, AA muhabirine, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin destekleriyle alt yapı sorununu çözdüklerini ve içme su projesinin startını verdiklerini söyledi. Beldenin kaynaklarıyla projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Kıvanç, "Bu su yıllardan beri Dedelililerin hasret kaldığı sudur. Yaklaşık bir buçuk yıldır suyun testlerini yapıyoruz. Suyumuz oldukça temiz ve debisi yüksek. Kar kış demeden çalışarak bu suyu Dedeli'ye getirmeye çalışacağız. İçme suyu hattını önümüzdeki yıl nisan ayında bitirip su sorununu çözmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.