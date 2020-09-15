Ağrı'da 3 köy ile 23 bin 170 dekar tarım arazisinin taşkın riski azaltıldı - Son Dakika

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, tarım arazileri ile bazı köylerin karşı karşıya kaldığı taşkın risklerini önleme çalışmalarının DSİ tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi Ağrı'daki tarım arazilerine zarar veren taşkınların önlenmesi için Devlet Su İşleri'nin önemli çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. Yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bilgi veren Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

" Bereketli topraklar Ağrı'mızda tarım arazilerine zarar veren taşkınların önlenmesi adına yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. DSİ tarafından Ağrı Merkez Şeryan Çayı Taşkın Koruma Projesi tamamlanarak 3 köyümüz, 23 bin 170 dekar tarım arazimizin taşkın riski azaltılmıştır." - AĞRI