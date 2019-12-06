Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ birimlerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Tutak, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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