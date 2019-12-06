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Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ birimlerince operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında jandarma ve polis timleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, 2 el bombası, 2 şarjör, 4 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Jandarma, Tutak, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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