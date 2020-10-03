3 Operasyonu kapsamında; Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; Ağrı Doğubeyazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün, Diyarbakır'da 3 ve Ağrı'da 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Haber: ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 23:58 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da, 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika