Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 3. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu başladı
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Ağrı'da 3. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu başladı

28 dakika önce

Ağrı'da Doğubayazıt'ta 3. Ahmed-i Hani Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen 'İslam Bilim ve Kültür Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin' temalı '3. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu' başladı.

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Ağrı'da Doğubayazıt'ta 3. Ahmed-i Hani Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen 'İslam Bilim ve Kültür Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin' temalı '3. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu' başladı.


5-6 Ekim tarihlerinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi organizasyonunda Ağrı Valiliği ve Ağrı Belediyesi işbirliği ile bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen, birçok ülkeden 80 bilim insanının bildiri sunacağı sempozyum, Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde başladı.


'İslam, Bilim ve Kültüründe Prof. Dr. Fuat Sezgin' temalı 3. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'nun açılışında konuşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İshak Paşa Sarayı'nın ev sahipliğinde Anadolu'nun alim ve arif şahsiyetlerinden Ahmed-i Hani adına düzenlenen sempozyumda, tarih, bilim, sanat, edebiyat, felsefe ve din alanlarında önemli tebliğlerin sunulacağını söyledi. Rektör Karabulut, "İki gün sürecek sempozyumda sunulacak bildirilerde ülkemizin yetiştirdiği dünya çapındaki meşhur ve yetkin bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat SEZGİN'in ilmi kişiliği, çalışmaları, dünya bilim tarihine yaptığı hizmetleri ve bilim tarihi açısından insanlığa sunduğu katkıları ele alınacaktır. Dünyanın birçok yerinden Ağrı'ya ve Doğubayazıt'a teşrif eden saygın bilim insanları sunacakları bilimsel tebliğler de birçok konuyu tartışarak bizlere de önemli katkılar sağlayacaklardır" diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından sempozyumun ilk gününde bilim insanları tarafından bildiriler sunuldu. Sempozyuma 6 Ekim'de merkezi yerleşkedeki Kültür ve Kongre Merkezinde devam edilecek.


Düzenlenen 3. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'na Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kurum müdürleri, STK temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. - AĞRI

Doğubeyazıt, Fuat Sezgin, Hani, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:26 Kaynak: İHA
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