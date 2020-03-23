Ağrı'da 3 vatandaş tedbir amacıyla yurtlarda karantinaya alındı - Son Dakika

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Ağrı'da 3 vatandaş tedbir amacıyla yurtlarda karantinaya alındı
6 saat önce
Ağrı'da 3 vatandaş tedbir amacıyla karantinaya alınarak yurtlarda misafir ediliyor.
Ağrı'da 3 vatandaş tedbir amacıyla karantinaya alınarak yurtlarda misafir ediliyor.
Ağrı'da, korona virüs taşıma ihtimali olduğu düşünülen vatandaşlar, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tedbir amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde misafir edilerek karantina altına alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde Ağrı'da da 3 vatandaşın tedbir amacıyla yurtlara yerleştirildiği bildirildi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:56 Kaynak: İHA
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