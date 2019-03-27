Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 301 Bin 706 Seçmen Sandık Başına Gidecek

Ağrı'da 301 Bin 706 Seçmen Sandık Başına Gidecek

58 dakika önce

Ağrı'da 301 bin 706 seçmen, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidecek.

Ağrı'da 301 Bin 706 Seçmen Sandık Başına Gidecek, System.String[]
Ağrı'da 301 bin 706 seçmen, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidecek.

1243 sandığın kurulacağı Ağrı'da, il, ilçe ve belde belediye başkanı, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Ağrılılar, İl Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belde belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

5 yılda 13 bin 414 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Ağrı'da 301 bin 706 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Ağrı'daki seçmen sayısı 13 bin 414 arttı.

Ağrı'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre 28 arttı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 215 sandık bulunurken, bu seçimlerde 1243 sandık kurulacak.

En fazla seçmen merkezde


Ağrı'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı yer ise il merkezi oldu. 85 bin 427 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkezde 313 sandık kurulacak.

İl merkezinden sonra ikinci sırada 250 sandık ve 67 bin 176 seçmenle Doğubayazıt, üçüncü sırada da 251 sandık ve 65 bin 387 seçmenle Patnos ilçesi geliyor.


57 sandık ve 10 bin 782 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Hamur ilçesinde olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Merkez 313 85 bin 427


Diyadin 109 23 bin 145

Doğubayazıt 250 67 bin 176


Eleşkirt 102 20 bin 619


Hamur 57 10 bin 782

Patnos 251 65 bin 387


Taşlıçay 59 11 bin 615


Tutak 102 17 bin 555

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:12 Kaynak: AA

Ağrı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na Destek Verecek Saraçoğlu Mahallesi, Tek Seçmeni Olduğu İçin Muhtarsız Kalacak 31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:10:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 301 Bin 706 Seçmen Sandık Başına Gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]