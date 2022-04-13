Ağrı'da 345 kilogram sıvı uyuşturucu ele geçirilen otobüsün sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Ağrı'da 345 kilogram sıvı uyuşturucu ele geçirilen otobüsün sürücüsü tutuklandı

13.04.2022 15:48
Ağrı'da 345 kilogram sıvı uyuşturucu ele geçirilen otobüsün sürücüsü tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, yolcu otobüsünde 345 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, yolcu otobüsünde 345 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Gürbulak Gümrük ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan İran uyruklu sürücü, Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edildi.

Sürücü, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İran'dan Türkiye'ye giriş için gümrük kapısına gelen bir yolcu otobüsünün yakıt deposunda dün 345 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilmişti.

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Metamfetamin, Doğubeyazıt, Gürbulak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da 345 kilogram sıvı uyuşturucu ele geçirilen otobüsün sürücüsü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da 345 kilogram sıvı uyuşturucu ele geçirilen otobüsün sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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