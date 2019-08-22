Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 35 kilo eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı'da 35 kilo eroin ele geçirildi

1 saat önce

AĞRI'da, polis kontrol noktasında durdurulan TIR'da, narkotik köpeği 'Sezar' tepki verince yapılan 35 kilo eroin ele geçirildi.

Ağrı'da 35 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

AĞRI'da, polis kontrol noktasında durdurulan TIR'da, narkotik köpeği 'Sezar' tepki verince yapılan 35 kilo eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeker Kavşağı'ndaki kontrol noktasında bir TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği 'Sezar'ın tepki vermesi üzerine TIR'da yapılan detaylı aramada 35 kilo eroin ele geçirildi. İran uyruklu TIR sürücüsü gözaltına alınırken, paketler halindeki eroinlere el konuldu. Sürücü polisteki sorgusu sürüyor.

Narkotik, Sezar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zorla götürdükleri genç kızı darp edip cinsel istismarda bulundular
Kritik atamalar, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini 20 yerinden bıçaklayıp öldürdü Son dakika! Esed rejimi, TSK gözlem noktasına taciz atışı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:14:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 35 kilo eroin ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]