Ağrı'da 35 kilo eroin ele geçirildi
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AĞRI'da, polis kontrol noktasında durdurulan TIR'da, narkotik köpeği 'Sezar' tepki verince yapılan 35 kilo eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:59 Kaynak: DHA
AĞRI'da, polis kontrol noktasında durdurulan TIR'da, narkotik köpeği 'Sezar' tepki verince yapılan 35 kilo eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeker Kavşağı'ndaki kontrol noktasında bir TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği 'Sezar'ın tepki vermesi üzerine TIR'da yapılan detaylı aramada 35 kilo eroin ele geçirildi. İran uyruklu TIR sürücüsü gözaltına alınırken, paketler halindeki eroinlere el konuldu. Sürücü polisteki sorgusu sürüyor.
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