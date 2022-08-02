Kavurucu sıcaklarda demir doğrayarak mesleğini sürdürüyor - Son Dakika
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Kavurucu sıcaklarda demir doğrayarak mesleğini sürdürüyor

02.08.2022 15:43
Kavurucu sıcaklarda demir doğrayarak mesleğini sürdürüyor

Ağrı'da 35 yıldır demir doğrama işini yapan Ali Kemal Köroğlu, kavurucu yaz sıcaklarında demire şekil vererek döktüğü alın teriyle mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyorAğrı'nın merkeze bağlı Beşevler mahallesinde bulunan atölyesinde 35 yıldır demir doğrama işini yapan Ali Kemal...

Ağrı'da 35 yıldır demir doğrama işini yapan Ali Kemal Köroğlu, kavurucu yaz sıcaklarında demire şekil vererek döktüğü alın teriyle mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor

Ağrı'nın merkeze bağlı Beşevler mahallesinde bulunan atölyesinde 35 yıldır demir doğrama işini yapan Ali Kemal Köroğlu, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatabilmek için teknolojiye direniyor. 40 dereceyi bulan sıcaklarda atık malzemelere de şekil vererek geri dönüşüm sağlıyor.

35 yıldır demir doğrama işini yapan Ali Kemal Köroğlu, "Biz burada imalatçıyız, alüminyum doğrama işini yapıyoruz. Cam balkon, demir doğrama imalatı yapıyoruz. Dışarda sıcağın altında çalışıyoruz. Bu işlerin zorlukları var. 35 derece sıcakta çalışıyoruz. İşimizin gereği bu" dedi.

(Merve Gökbakan - İHA)

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Kaynak: İHA

Köroğlu, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavurucu sıcaklarda demir doğrayarak mesleğini sürdürüyor - Son Dakika

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