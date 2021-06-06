4 köyde yapılan muhtarlık seçimi sona erdi - Son Dakika

Ağrı'da 4 köyde sandığa giden seçmenler, yeni muhtarlarını seçti.

Merkeze bağlı Yazıcı ve Sarıdoğan ile Hamur ilçesinin Kaynaklı ve Danakıran köylerinde seçim heyecanı yaşandı.

Saat 17.00'de sona eren oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklar açıldı.

Oyların sayılması sonucunda Kaynaklı köyünde Murat Duru, Yazıcı köyünde Nevzat Çetin, Danakıran köyünde Kamuran Yılmaz, Sarıdoğan köyünde ise Engin Yıldız muhtar seçildi.