Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sonucunda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sonucunda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Ağrı Valiliğinden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, sabah saatlerinde Ağrı Tutak Soğukpınar köyünde gerçekleştirilen operasyon neticesinde (4) Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.


Bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Tutak, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:54 Kaynak: İHA
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