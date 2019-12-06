Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sonucunda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:54 Kaynak: İHA
Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sonucunda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ağrı Valiliğinden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, sabah saatlerinde Ağrı Tutak Soğukpınar köyünde gerçekleştirilen operasyon neticesinde (4) Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AĞRI
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