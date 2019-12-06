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Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ birimlerince operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında jandarma ve polis timleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, 2 el bombası, 2 şarjör, 4 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Ayrıca ilçenin Soğukpınar köyünde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında yoğun çatışma yaşandığı öğrenildi.

Çatışmada saklandıkları binadan güvenlik güçlerine ateş açan teröristlerden 3'ünün olay yerinde, birinin de kaçarken etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonda yaralanan 5 askerin hastaneye kaldırıldığı, bunlardan 2'sinin ayakta tedavi edildiği, diğerlerinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Tutak, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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