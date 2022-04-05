Ağrı'da 40 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden ülkeye giriş yapan kaçak sigara yüklü araç, ekipler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt KOM Grup Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda 06 FN 3634 plaka sayılı araç ile İran'dan Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden ülkeye kaçak sigara getirileceği bilgisi alınarak, aracın ülkeye giriş yaptığı tespit edildi. Başlatılan çalışmalar sonucunda Hasankeyf Mahallesi Dereyolu civarında ekiplerden kaçarken çamura batmış ve terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan aramalar neticesinde 40 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Araç sürücüsü olduğu tespit edilen Z.K. isimli firari şahıs hakkında ise kaçakçılık suçundan işlem yapıldı. - AĞRI