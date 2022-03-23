Ağrı'da 40 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı - Son Dakika
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Ağrı'da 40 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı

23.03.2022 14:08
Ağrı'da 40 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı

Ağrı'da, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen "Sütümü Koruyorum Projesi" kapsamında 40 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı.

Ağrı'da, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen "Sütümü Koruyorum Projesi" kapsamında 40 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı.

Valilik öncülüğünde Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının katkıları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, kentteki çiftçilere süt soğutma tankı dağıtımı için program düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'ndaki programda, 20 ve üzeri büyükbaş hayvana sahip 40 çiftçiye, yüzde 75'lik ücreti hibe olan 200 litrelik süt soğutma tankları verildi.

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın Ağrı için çok önemli olduğunu söyledi.

Projeyi, sütün hijyenik ve standartlara uyumlu ortamda muhafaza edilmesi amacıyla hayata geçirdiklerini belirten Varol, "Arazilerinin yüzde 65'i mera, otlak ve yayladan oluşan bir memleketiz. Böyle bir oran Türkiye'de, dünyada da yok. Bu araziler hayvancılık için kullanılabilecek niteliktedir." dedi.

Göreve başladığında 70 yaylanın hayvancılığa kapalı olduğunu ifade eden Varol, bunların yeniden açılması için jandarma ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çalışma yaptığını anlattı.

Varol, önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimde yasaklı olan yayla sayısını ilk sene 70'ten 14'e, ikinci sene 7'ye düşürdük. Bütün çabamız, zorluklar ve kısıtlılıklara rağmen hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın önünü açmak. Tarla tarımında da çok çeşitli çalışmalar yapıyoruz ve küçük çiftçimizi destekliyoruz. Sözleşmeli tarımla ilgili çok güzel çalışmalarımız var. Büyük firmalar ilimizde sözleşmeli tarım çalışmalarına başlayacak. Bu, çiftçimizin ürününü, senenin sonunda alacağı mahsulü ve parayı garantiye alması demektir. Modern tarımın yapıldığı birçok yerde sözleşmeli tarım uygulaması var. Kritik bazı ürünlerin ilimizde ekiminin artırılması için çok ciddi çalışmalarımız var."

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan ise projeye 700 bin lira finansman sağladıklarını belirterek, "DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Ağrı'da 2013 yılından bu yana 52'si tarım ve hayvancılık sektöründe olmak üzere 80 projeyi desteklemiş ve bu projelere 41 milyon Türk lirası ödenek tahsis etmiştir." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin de kentte üretilen 396 bin ton sütün 337 bin tonunu büyükbaş hayvandan elde ettiklerini ve son 2 yılda tarımsal hasılanın yüzde 30 arttığını vurguladı.

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Doğu Anadolu, gençlik, Tarım, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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