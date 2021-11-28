Ağrı'da 410 öğrencinin pizza isteğini kaymakam gerçekleştirdi - Son Dakika

Ağrı'nın Hamur Kaymakamı Kerem Türker, yatılı okulda yapılan ankette pizza yemek istediklerini belirten 410 öğrencinin bu isteğini yerine getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) yöneticileri ve öğretmenlerince öğrencilerin hayallerinin ne olduğuna yönelik anket çalışması yapıldı.

Öğretmenler, anket sonucunda öğrencilerin akşam yemeğinde pizza yeme isteğini Hamur Kaymakamı Türker'e bildirdi.

Türker de dün 410 öğrenciye akşam yemeğinde pizza ikram ederek, hayallerini gerçekleştirdi.

Okula giden Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İlçe Jandarma Komutanı Yalçın Çetin, İlçe Emniyet Amiri Atila Karatürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç ve öğretmenler, öğrencilerle birlikte pizza yedi.

Birçoğu ilk defa pizza yiyen öğrenciler, Türker'e teşekkür etti.