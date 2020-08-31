Ağrı'da 42 kilo 208 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Ağrı'da bir otomobilde yapılan aramada 42 kilo 208 gram eroin ve 810 gram afyon sakızı ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik ortak çalışma yapıldı.

Bu çerçevede il merkezindeki Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktası'nda durdurulan bir otomobilde narkotik madde arama köpeği aracılığı ile yapılan kontrollerde 80 paket halinde 42 kilo 208 gram eroin ve 3 paket halinde 810 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü tutuklandı, otomobiline ve uyuşturucuya ise el konuldu.