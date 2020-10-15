Ağrı'da 45 günde 33 bin 925 iş yeri denetlendi - Son Dakika

Ağrı'da korona virüs ile mücadele kapsamında toplu yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor.

Artan korona virüs salgınına karşı Ağrı'nın 45 günlük korona virüs raporu Ağrı Valiliği tarafından paylaşıldı. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada; 1 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 33 bin 925 iş yerinin denetlendiği ve yapılan bu denetimler sonucunda korona virüs testi pozitif çıkan veya temaslı olduğu tespit edilen 166 kişi ile denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 477 kişiye cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca kafe, restoran, berber, kuaför, market, çay bahçesi, kıraathane, pazar yeri, düğün salonu, ticari taksi ve toplu taşıma aracı, internet kafe, konaklama ve dinlenme tesisi, park ve mesire alanı, yüzme havuzu, spor salonlarının da denetlendiği ve buralarda karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 103 iş yeri hakkında da cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Sahada çalışmalarını yürüten ekipler tarafından işletmelerin denetlenmesinin yanı sıra evde karantinada bulunan vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek, evde karantina kurallarına uyup uymadıklarının da tespitinin yapıldığı bildirildi. Vatandaşların sağlığı için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - AĞRI