Ağrı'da 480 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Ağrı'da düzenlenen operasyonda, 480 kilogram kaçak tütün ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kentte tütün mamulleri kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Açıklamada, çalışma sonucu, 1350 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen boş makaron, 450 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunan boş makaron ve 130 kilogram ambalaj paketli bandrolsüz tütünün yanı sıra her biri 5 kilogramlık şeffaf poşetlerde yer alan 450 kilogram açık tütün, 30 kilogram sigara sarımında kullanılan filtre ile 100 sigara sarma makinesi ele geçirildiği kaydedildi.

Konuya ilişkin 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.