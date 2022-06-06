Ağrı'da 5.8'lik depreme müdahale tatbikatı - Son Dakika
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Ağrı'da 5.8'lik depreme müdahale tatbikatı

06.06.2022 17:53
Ağrı'da 5.8'lik depreme müdahale tatbikatı

AĞRI'da 5.8 büyüklüğünde bir depreme müdahale tatbikatı yapıldı.

AĞRI'da 5.8 büyüklüğünde bir depreme müdahale tatbikatı yapıldı. Vali Osman Varol başkanlığındaki tatbikatta, ekipler ayrıca bir binada çıkan yangına da müdahale eti.

Ağrı'da afet ve acil durumlara karşı, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) masabaşı ve saha tatbikatı düzenlendi. Vali Osman Varol başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ve çözüm ortağı olan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda önce masabaşı tatbikat yapıldı. Vali Varol'un 112 Acil Çağrı Merkezi'nde kurulan kriz masasından takip ettiği tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme müdahale gerçekleştirildi. Senaryo gereği merkez Fırat Mahallesi'ndeki DSİ yerleşkesinde bina yıkıldığı bilgisi gelmesi üzerine ekipler, olaya müdahale etti. Arama-kurtarma ile sağlık ve güvenlik trafik birimlerinin teknolojik ekipmanlar kullanarak enkaz altında kaldığı öğrenilen kişilerden birini ölü, diğerini yaralı olarak çıkardı. Enkazda kalan yakınları için panik içinde ekiplere saldıranları, güvenlik ekipleri, başarılı müdahale ile alandan uzaklaştırdı.

Öte yandan DSİ yerleşkesinde bir başka binada elektrik arızasından dolayı çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, burada mahsur kalanlar, ip sarkıtarak sedye ile aşağıya indirildi. Enkazdakilerin kurtarılması ve çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler sahada tahliye, barınma, enerji, beslenme ve haberleşme gibi ihtiyaçların karşılanması için çalışma başlatıldı.

Gerçeği aratmayan tatbikata AFAD'ın yanı sıra, Kızılay, jandarma, emniyet, Türk Telekom, Aras EDAŞ, AKUB, AFAD gönüllüleri, İHH arama kurtarma ekibi, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri katıldı. Tatbikatı, Vali Varol'un yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, Ağrı Belediye Başkan Vekili Reşat Aslan, kurum müdürleri ve STK temsilcileri de takip etti.


Ağrı'da 5.8'lik depreme müdahale tatbikatı
Ağrı'da 5.8'lik depreme müdahale tatbikatı
Ağrı'da 5.8'lik depreme müdahale tatbikatı
Ağrı'da 5.8'lik depreme müdahale tatbikatı
Ağrı'da 5.8'lik depreme müdahale tatbikatı
Ağrı'da 5.8'lik depreme müdahale tatbikatı
Ağrı'da 5.8'lik depreme müdahale tatbikatı
Ağrı'da 5.8'lik depreme müdahale tatbikatı
Ağrı'da 5.8'lik depreme müdahale tatbikatı
Ağrı'da 5.8'lik depreme müdahale tatbikatı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Osman Varol, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da 5.8'lik depreme müdahale tatbikatı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ağrı'da 5.8'lik depreme müdahale tatbikatı - Son Dakika
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