Ağrı'da 5 Bin İhtiyaç Sahibi Öğrenciye Giyim Yardımı
1 saat önce
Ağrı Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından il merkezindeki okullarda ihtiyaç sahibi 5 bin öğrenciye giyim yardımında bulunuldu.
Ağrı Valiliği
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından il merkezindeki okullarda ihtiyaç sahibi 5 bin öğrenciye giyim yardımında bulunuldu.
Ağrı Valisi Süleyman Elban
'ın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nca, il merkezinde bulunan okullarda 5 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye giyim yardımı yapıldı. Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
, Murat Yatılı Bölge Ortaokulu ile Ertuğrul Gazi
Ortaokulu'nu ziyaret etti. Vali Yardımcısı Ömeroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin tarafından okullarda tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim malzemeleri dağıtıldı. Öte yandan il merkezindeki okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımları devam edeceği öğrenildi. Giyim dağıtımına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya
ve vakıf çalışanları eşlik etti. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:35 Kaynak: İHA
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