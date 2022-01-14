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Ağrı'da 5 iş yerinde kaçak sigara, puro ve tütün ele geçirildi - Son Dakika

Ağrı'da 5 iş yerinde kaçak sigara, puro ve tütün ele geçirildi

14.01.2022 15:24
Ağrı'da 5 iş yerinde kaçak sigara, puro ve tütün ele geçirildi

Ağrı'da 5 iş yerine operasyon düzenleyen polis, kaçak sigara, puro ve tütün ele geçirdi.

Ağrı'da 5 iş yerine operasyon düzenleyen polis, kaçak sigara, puro ve tütün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda menşei belli olmayan sahte bandrollü ve bandrolsüz tütün, kıyılmış tütün, makaron ve kaçak sigaraları satış belgesi olmadan satarak vergi ve ekonomik gelir kaybına yol açtığı değerlendirilen 5 iş yerine operasyon yaptı.

Eş zamanlı operasyonda arama yapılan iş yerlerinden 8 bin 425 dolu makaron, 152 bin 800 boş makaron, 557 kilogram nargile tütünü, 1500 sigara kağıdı, 291 kilogram kıyılmış tütün, elektronik sigara kullanıcılarının makinelerinde sigaraya arama ya da nikotin katmak için kullandığı sıvı olan 38 elektronik sigara likidi, 1500 sigara filtresi, 349 puro ve 568 paket sigara ele geçirildi.

Ekipler, söz konusu iş yerlerinin sorumluları hakkında yasal işlem başlattı.

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Kaçak Sigara, Sigara, Tütün, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da 5 iş yerinde kaçak sigara, puro ve tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da 5 iş yerinde kaçak sigara, puro ve tütün ele geçirildi - Son Dakika
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