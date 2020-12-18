Ağrı'da '5 Yılda 750 bin Koyun Projesi' kapsamında çiftçiler ilk koyunlarını teslim almaya başladı - Son Dakika

Ağrı'da '5 Yılda 750 bin Koyun Projesi' kapsamında çiftçiler ilk koyunlarını teslim almaya başladı

18.12.2020 17:16
Ağrı'da '5 Yılda 750 bin Koyun Projesi' kapsamında çiftçiler ilk koyunlarını teslim almaya başladı, System.String[]

Ağrı'da 5 yılda 750 bin koyun projesine başvuru yapan çiftçiler koyunlarını Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'un katılımıyla gerçekleşen programda teslim aldı.

Ağrı'da 5 yılda 750 bin koyun projesine başvuru yapan çiftçiler koyunlarını Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'un katılımıyla gerçekleşen programda teslim aldı.

Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Bankası tarafından geliştirilen "5 yılda 750 bin koyun" projesine başvuru yapan çiftçilere koyunları teslim edildi. Projenin ilk etabında 14 çiftçiye 1200 koyun tedarik edilirken koyunların çiftçilere teslim edildiği programa Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'da katılım sağladı. Programda Vali Varol'a Vali Yardımcısı Kerem Türker, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Kasım Bulan, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, Ziraat Bankası Ağrı Şube Müdürü Faruk Akyel, Ağrı Ziraat Odası Başkanı Ömer Yıldız eşlik etti.

'Projeye başlangıcından itibaren vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdiler'

Projenin ilk etabına katılarak çiftçilerin yaşadığı mutluluğu onlarla beraber paylaşmak istediğini belirten Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, "5 yılda 750 bin koyun projemizin tanıtımını daha önceden yapmıştık. Projeye başlangıcından itibaren vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdiler. Başvurularımız 2 binleri aştı 3 binlere yaklaşıyor. Bu süreç içerisinde de başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlarımızın da yavaş yavaş hayvan tedarikleri ve hayvanların ilimize sevkiyatı başlamış oldu. Bugün ilimize bir grup vatandaşımız tarafından getirilen koyunların sevkiyatını burada protokol mensuplarımız ile birlikte görmek istedik. Vatandaşlarımızın mutluluğunu onlarla beraber paylaşmak istedik" dedi.

'Ağrı'nın gelişmesini hedefleyen her türlü girişimin yanındayız'

Bu proje ile birlikte Ağrı ilinin hayvancılık alanında hak ettiği yere ulaşacağını vurgulayan Vali Varol konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu projenin her zaman söylediğimiz gibi Ağrı'nın potansiyelini harekete geçirecek özellikle hayvancılık alanında olmamız gereken yere bizi taşıyacak çok önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bu projenin başlangıç aşamasında da uygulama aşamasında da bizlerle birlikte olan, çaba gösteren, gayret eden tüm paydaşlarımıza öncelikle Belediye Başkanlığımıza, İl Tarım teşkilatımıza, bütün üretici birliklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, odalarımıza ve devletine güvenerek, ülkemize güvenerek, Ağrı'ya ve Ağrı'nın potansiyeline güvenerek bu medeni cesareti gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Şunu bilmelerini istiyorum ki bu projeyi yaparken düşündüğümüz gibi bundan sonra da her aşamada hayırlı bir iş yapmak isteyen ve Ağrı'nın gelişmesini hedefleyen her türlü girişimin yanındayız. Bu şekilde çaba gösteren her vatandaşımızın destekçisi olacağımızı buradan tekrar belirtmek istiyorum." - AĞRI

Ağrı'da '5 Yılda 750 bin Koyun Projesi' kapsamında çiftçiler ilk koyunlarını teslim almaya başladı
Ağrı'da '5 Yılda 750 bin Koyun Projesi' kapsamında çiftçiler ilk koyunlarını teslim almaya başladı
Ağrı'da '5 Yılda 750 bin Koyun Projesi' kapsamında çiftçiler ilk koyunlarını teslim almaya başladı
Ağrı'da '5 Yılda 750 bin Koyun Projesi' kapsamında çiftçiler ilk koyunlarını teslim almaya başladı
Ağrı'da '5 Yılda 750 bin Koyun Projesi' kapsamında çiftçiler ilk koyunlarını teslim almaya başladı
Ağrı'da '5 Yılda 750 bin Koyun Projesi' kapsamında çiftçiler ilk koyunlarını teslim almaya başladı

Ziraat Bankası, Ağrı Valiliği, Tarım, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da '5 Yılda 750 bin Koyun Projesi' kapsamında çiftçiler ilk koyunlarını teslim almaya başladı - Son Dakika


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