Ağrı'da 50 ton ot ve saman kül oldu - Son Dakika

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Alakoçlu köyünde çıkan yangında 50 tona yakın ot ve saman zarar gördü.Taşlıçay ilçesi Alakoçlu köyünde gece yarısı bilinmeyen bir sebeple köylüler İlhan Saçar ve Abdulselam Dinç'e ait otların toplandığı alanda yangın çıktı. Saat 03.30 sularında başlayan yangın sabah saatlerine kadar devam etti. Haber verilmesi üzerine yangına müdahale etmek için olay yerine giden Taşlıçay Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca, söndürme işlemleri için Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden destek ekip istendi. Destek ekibin gelmesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında köylülere ait yaklaşık 50 ton ot ve saman kül oldu. Jandarma ekipleri, yangının nasıl çıktığı konusunda araştırma yapıyor.