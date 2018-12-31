Son Dakika Haberleri: Ağrı'da 51 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Ağrı'da 51 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

29 dakika önce

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 51 köy yolu ulaşıma kapanırken, Eleşkirt ilçesinde okullar bir gün tatil edildi.

Ağrı'da 51 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 51 köy yolu ulaşıma kapanırken, Eleşkirt ilçesinde okullar bir gün tatil edildi.

Ağrı'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte kar kalınlığı merkezde 20 santimetreye ulaştı. Diyadin ile Doğubayazıt arasındaki İpek Geçidi'nde kar yağışı, tipi ve sisten dolayı ulaşım zorlukla sağlanıyor. Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan birçok araç, dinlenme tesislerinde kar yağışının durmasını bekliyor. Kar yağışı nedeniyle dükkanları önünde biriken karları temizlemeye çalışırken, şoförler ise araçların üzerindeki karları temizleye çalıştı. Parklar ve ağaçlar beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu. Çocuklar ve gençler karın tadını kartopu oynayarak çıkardı. Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 51 köy yolu ulaşıma kapanırken, Eleşkirt ilçesindeki köy okulları ve taşıma sistemli eğitim veren okullar tatil edildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:27 Kaynak: İHA

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